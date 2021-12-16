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Житель Красноярска умер из-за неправильной эксплуатации печи

Главная Общество
Красноярск
11:57 16 Декабря 2021
общество, красноярск, пожар, смерть
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В селе Никольское Емельяновского района ночью 14 декабря произошел пожар в жилом доме на 1 этаже. Из-за пожара кровля дома частично обрушилась, и пожар в любой момент мог перейти на соседние здания. Общая площадь загорания была 80 кв. метров.

Пожар тушили на протяжении 3 часов 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Благодаря слаженной работе пожарных огонь не смог перейти на соседние строения. 

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

МЧС напоминает, что с приходом зимы количество пожаров может увеличиться из-за использование печей и электронагревательных приборов. За последние сутки в Красноярском крае уже произошло 4 пожара из-за неисправных печей. Чтобы не стать жертвой пожара МЧС рекомендует пожарные извещатели.  

Фото: РИА новости / Александр Гальперин

 

 

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