В районе Красноярска за 2021 год демонтировали 217 незаконных гаражей

Из Свердловского района за этот год вывезли 217 незаконных гаражей, 14 из них были демонтированы за последний месяц. Основной причиной вывоза стали обращения от жителей в администрацию Красноярска о том, что грязные, ржавые гаражи портят внешний вид района. Также помимо этого страдает и экология, так как территория около гаражей превращается в свалку.

Чтобы начать работы по избавлению территории от гаражей специалисты выясняют статус земельного участка, на котором располагается временный объект, устанавливают личность собственника и убеждаются в отсутствии у него разрешения на размещение временного объекта. После этого собственнику приходит уведомление о необходимости добровольно освободить территорию в течение недели в соответствии с постановлением администрации г. Красноярска от 12.09.2013 № 471. Если же владелец не уберет незаконное сооружение, то его демонтируют за счет средств бюджета.

В основном гаражи были вывезены с ул. Складской, ул. Матросова, 32, ул. Судостроительной, 80, 113, 123, 117, 117А, а также ул. Кольцевой, 16. Помимо это незаконные сооружения убирались точечно – по адресам, на которые поступало больше всего обращений от горожан.

Фото: admkrsk