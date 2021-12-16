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В районе Красноярска за 2021 год демонтировали 217 незаконных гаражей

Главная Общество
Красноярск
11:20 16 Декабря 2021
недвижимость, красноярск, общество, экология
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Из Свердловского района за этот год вывезли 217 незаконных гаражей, 14 из них были демонтированы за последний месяц. Основной причиной вывоза стали обращения от жителей в администрацию Красноярска о том, что грязные, ржавые гаражи портят внешний вид района. Также помимо этого страдает и экология, так как территория около гаражей превращается в свалку.

Чтобы начать работы по избавлению территории от гаражей специалисты выясняют статус земельного участка, на котором располагается временный объект, устанавливают личность собственника и убеждаются в отсутствии у него разрешения на размещение временного объекта. После этого собственнику приходит  уведомление о необходимости добровольно освободить территорию в течение недели в соответствии с постановлением администрации г. Красноярска от 12.09.2013 № 471. Если же владелец не уберет незаконное сооружение, то его демонтируют за счет средств бюджета.

В основном гаражи были вывезены с ул. Складской, ул. Матросова, 32, ул. Судостроительной, 80, 113, 123, 117, 117А, а также ул. Кольцевой, 16. Помимо это незаконные сооружения убирались точечно – по адресам, на которые поступало больше всего обращений от горожан.

Фото: admkrsk 

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