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Биатлонисты из Красноярска завоевали две медали на всероссийских соревнованиях

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Красноярск
10:47 16 Декабря 2021
спорт, красноярск, биатлон, соревнования
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Красноярские биатлонисты привезли две медали со всероссийских соревнований, которые проходили в Екатеринбурге. Турнир проводился между девушками и юношами 17-18 лет, которые выступали в индивидуальных гонках и спринтах.

Среди юношей бронзу завоевал Дмитрий Маркелов, который является спортсменом краевой Академии биатлона. Разница между нашим биатлонистом и Иваном Черепановым, который одержал победу, составила всего 20 секунд. 

Среди девушек медаль за второе место принесла Александра Волкова, которая участвовала в спринтерской гонке. До победы ей не хватило всего секунды. 

Помимо призеров в десятку лучших также вошли участники краевой сборной: Алексей Маташов пришел к финишу стал пятым и Даниил Смелянец - восьмым. 

Фото: kraysport

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