Биатлонисты из Красноярска завоевали две медали на всероссийских соревнованиях

Красноярские биатлонисты привезли две медали со всероссийских соревнований, которые проходили в Екатеринбурге. Турнир проводился между девушками и юношами 17-18 лет, которые выступали в индивидуальных гонках и спринтах.

Среди юношей бронзу завоевал Дмитрий Маркелов, который является спортсменом краевой Академии биатлона. Разница между нашим биатлонистом и Иваном Черепановым, который одержал победу, составила всего 20 секунд.

Среди девушек медаль за второе место принесла Александра Волкова, которая участвовала в спринтерской гонке. До победы ей не хватило всего секунды.

Помимо призеров в десятку лучших также вошли участники краевой сборной: Алексей Маташов пришел к финишу стал пятым и Даниил Смелянец - восьмым.

Фото: kraysport