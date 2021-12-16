Победителями смотра-конкурса среди спецподразделений МЧС России стали сотрудники из Железногорска

Жюри подвели итоги смотр-конкурса среди спецподразделений МЧС России. В двух номинациях победителями стали жители Красноярского края из Железногорска.

Первым победителем стал сотрудник специальной пожарно-спасательной части № 1 Евгений Денисенко среди спецподразделений МЧС России в номинации «Лучший пожарный». Ему пришлось пройти несколько этапов: бег на дистанцию 1000 метров, подтягивание на перекладине и челночный бег, теоретические задания по тактической, технической и медицинской подготовке. Помимо этого участники показывали свои практические навыки по нормативам пожарно-строевой и тактико-специальной подготовки.

Вторым победителем стал старший дознаватель группы административно-правовой деятельности и дознания по делам о пожарах отдела ОФГПН ФГКУ «Специальное управлении ФПС № 2 МЧС России» капитан внутренней службы Марсель Мукминов. Конкурс среди дознавателей проходил в онлайн формате. Участникам необходимо было представить в региональные конкурсные комиссии материалы об итогах своей работы за 10 месяцев.

Жюри также высоко оценили работу Специального управления федеральной противопожарной службы №2 МЧС России, которое находится в Железногорске.

Фото: МЧС России Главное управление по Красноярскому краю