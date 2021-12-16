В 2021 году население Красноярска увеличилось до 1 млн. 240 тысяч человек

Депутаты Заксобрания Красноярского края рассказали об итогах Всероссийской переписи населения. Согласно данным, переписчики опросили 2 млн 968 тысяч 382 человека.

В краевой столице проживает 1 млн 240 тысяч человек, что на 4% больше, чем по данным предыдущей переписи. Большинство новых жителей приехали из других регионов РФ.

16% участников прошли перепись через портал Госуслуг. Охотнее всего делились своими данными жители Норильска и Северо-Енисейского района. Перепись проводится раз в десять лет и является основным источником официальной статистики о численности населения страны.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов