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Сотрудники ГИБДД контролируют выезд на лед любителей зимней рыбалки на юге края

Главная Общество
Красноярск
09:50 16 Декабря 2021
авто, красноярск, рыбалка, безопасность
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Сотрудники Госавтоинспекции активно следят за любителями порыбачить зимой и пренебрегать безопасностью на льду.

В основном под пристальное внимание попал Сыдинский залив Красноярского водохранилища, который является местом притяжения всех любителей зимней рыбалки Красноярского края. Ежедневно на лед в этом месте выходят десятки рыбаков.

Основную ошибку, которую совершают некоторые рыбаки - выход на лед на автомобиле. Такой выезд может повлечь за собой необратимые последствия: уход автомобиля под лед зачастую вместе с рыбаками. Чтобы избежать смертей, дорожные полицейские с берега при помощи сигнально-говорящих устройств напоминают водителям об опасности выезда на ледовое покрытие и рассказывают о необратимых последствиях. 

Фото: РИА новости / Максим Богодвид 

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