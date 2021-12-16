Сотрудники ГИБДД контролируют выезд на лед любителей зимней рыбалки на юге края

Сотрудники Госавтоинспекции активно следят за любителями порыбачить зимой и пренебрегать безопасностью на льду.

В основном под пристальное внимание попал Сыдинский залив Красноярского водохранилища, который является местом притяжения всех любителей зимней рыбалки Красноярского края. Ежедневно на лед в этом месте выходят десятки рыбаков.

Основную ошибку, которую совершают некоторые рыбаки - выход на лед на автомобиле. Такой выезд может повлечь за собой необратимые последствия: уход автомобиля под лед зачастую вместе с рыбаками. Чтобы избежать смертей, дорожные полицейские с берега при помощи сигнально-говорящих устройств напоминают водителям об опасности выезда на ледовое покрытие и рассказывают о необратимых последствиях.

Фото: РИА новости / Максим Богодвид