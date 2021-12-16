Школьники Красноярска станут звездами TikTok

В Красноярске пройдет необычное новогоднее интерактивное шоу, участниками которого станут ученики начальных классов.

Школьники смогут не выходя из своих классов поучаствовать в необычных, творческих, интеллектуальных, а также шуточных испытаниях и все ради того, чтобы узнать узнать шифр от сейфа с подарками. Завершением новогоднего представления станет сюрприз от от главы города Красноярска, который как и шоу будет интерактивным.

По словам Марины Аксеновой, и.о. руководителя главного управления образования, это сказка снимается как полноценный фильм, в котором задействованы профессиональные актеры, режиссеры, танцоры, вокалисты и аниматоры. Несмотря на эпидемиологическую обстановку не хочется обходить стороной праздник, а хочется удивить и по-настоящему порадовать ребят.

Фото: admkrsk

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