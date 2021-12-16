1400 волонтеров отправили заявки для участия в Кубке мира по сноуборду

Завершилась компания по набору волонтеров для участия в Кубке мира по сноуборду в Красноярске. Всего из 1400 желающих будет отобрано 145 добровольцев.

Запросы на участие приходили со всех уголков нашей страны, начиная с Калининградской области и заканчивая Камчатским краем. Перед тем как начнутся соревнования добровольцы пройдут специальное обучение, а самое главное - познакомятся с кодексом волонтера. Уже в январе 2022 года волонтеры приступят к своим обязанностям: встречать участников соревнований в аэропорту, принимать участие в проведении церемоний, помогать судьям и зрителям.

В Красноярске впервые пройдет этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» и станет отборочным на Олимпийские игры-2022.

Фото: ©РИА новости / Александр Кондратюк