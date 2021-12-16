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ОАО «РЖД» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

Главная Общество
Красноярск
08:22 16 Декабря 2021
сфу, сотрудничество, соглашение, вуз, железные дороги
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15 декабря в Сибирском федеральном университете прошла встреча руководителей высшего учебного заведения и Красноярской железной дороги, в ходе которой состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Подписи под документом поставили начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин и ректор СФУ Максим Румянцев.

Соглашение подписывается впервые и предусматривает партнерство железной дороги и Сибирского федерального университета в сфере инноваций, образования, а также организации совместных конкурсов стартапов и технологических проектов.

«У компании РЖД и СФУ много точек соприкосновения. Мы будем развивать сотрудничество в тех направлениях, которые отражены в долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» и нацпроектах. Они актуальны и для нашей компании, и для высшей школы. Для нас это возможность привлечь научно-технический и кадровый потенциал ведущего вуза Сибири для решения инновационных задач и трансферта инноваций на Красноярскую железную дорогу» - подчеркнул Алексей Туманин.

Стороны отметили, что соглашение поможет выработать механизмы эффективного взаимодействия при формировании единой инновационной среды, внедрении в практику достижений науки и техники и прогнозировании новых векторов развития.

ОАО «РЖД» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

«Для СФУ важно поддерживать партнерские отношения с крупными компаниями региона. Сибирский федеральный университет выступает интегратором взаимодействия с бизнесом, обеспечивая его квалифицированными кадрами, научными разработками и иными технологическими продуктами, которые могут возникать в процессе совместной деятельности. Поэтому мы очень рады, что наше сотрудничество с РЖД выходит на новый уровень» –  сказал Максим Румянцев.

Среди перспективных направлений совместной работы – создание интеллектуальных транспортных систем, цифровая трансформация, технологии развития инфраструктуры, образовательные сервисы, экология и охрана окружающей среды.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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