Александр Новиков помог решить транспортный вопрос социальному учреждению

«На сегодняшний день приобретение этого транспортного средства снимет очень большие проблемы по логистике, по перевозке наших детей. Автобус нам нужен был как воздух. Большое спасибо депутатскому корпусу, лично Александру Новикову, который помог в этой ситуации, министерству социальной политики, министерству финансов. В августе этого года мы обратились с просьбой, и в такой короткий срок от разговоров перешли к делу, автобус уже приобретен. Он отвечает всем требованиям безопасности по перевозке не только пассажиров, а именно детей, потому что завод-изготовитель полностью учел наши потребности и спецификацию, которую мы подготовили, при оснащении и комплектации автобуса. Я надеюсь, он будет нам служить долго, безопасно и надежно. Конечно это большое подспорье для нас», -рассказал директор Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Краевой центр семьи и детей" Евгений Мусаткин.

Транспортную проблему коллектив учреждения озвучил летом, в ходе встречи с депутатом Законодательного Собрания Крсноярского края Александром Новиковым. Из-за закрытия школы в поселке, доставка детей в близлежащие населенные пункты стала настоящей проблемой. Парламентарий взял вопрос под личный контроль, а проблема обеспечения материально-технической базы учреждений социального обслуживания стала пунктом региональной народной программы партии "Единая Россия". В ходе совместной работы с министерством социальной политики Красноярского края удалось в оперативные сроки найти и выделить средства для покупки автобуса для данного учреждения.На приобретение автобуса было выделено 2,3 миллиона рублей из бюджета Красноярского края. Автомобильные номера и ключи от автобуса представителям центра передал депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Новиков, который помог в решении данного вопроса:

«Летом встречался с коллективом данного учреждения и основной вопрос, который здесь прозвучал – потребность в новом автобусе. К сожалению, в Вознесенке пока закрыта школа, решается вопрос о ее реконструкции, есть такая необходимость в доставке детей в школу. Очень рад, что совместными усилиями с министерством финансов и министерством социальной политики нам удалось в кратчайшие сроки найти средства на приобретение автобуса. Такая слаженная работа приносит свои результаты. Уверен, что теперь дорога в школу станет не только безопасной, но и комфортной. А новый транспорт позволит расширять географию поездок и откроет новые возможности для детей, сделает их жизнь интересней».

Пользуясь случаем, Александр Новиков поздравил воспитанников с наступающим Новым годом, вместе с партийным медведем подарил детям сладкие подарки, настольные игры, витамины и новогодние открытки. Коллектив центра уже строит планы по расширению географии, в ближайшее время предстоят выезды на новогодние мероприятия, а в летнее время ребята смогут участвовать в сплавах, туристических событиях, военно-патриотических фестивалях. Это позволит повысить качество жизни детей, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"