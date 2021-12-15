Депутаты Заксобрания спасут ледяные горки во дворах Красноярска

Депутаты Заксобрания планируют узаконить ледяные горки во дворах Красноярска. Вице-спикер парламента Сергей Попов предложил внести изменения в ГОСТ на детские аттракционы.

Сейчас горки высотой более 40 сантиметров приравнены к аттракционам. Народным избранникам показалось это странным, ведь к ледовым горкам выдвигается ряд требований, часть из которых звучит абсурдно.

«Там сплошные перлы! Лед для скольжения должен быть из питьевой воды, потому что дети лижут горки и в организм могут попасть некие опасные вещества. Еще есть рекомендуемые позы для катания, которые необходимо соблюдать участникам, а специально обученные люди с журналом эксплуатации горки должны за этим всем следить, хоть и не круглые сутки», – отметил вице-спикер.

Сертификаты соответствия выдают специальные организации, которых в стране всего 7.

Красноярские депутаты предложили ряд направлений, по которым надо работать.

Аккредитовать организаций и специалистов из Красноярска;

Стимулирование производства качественных деревянных горок на предприятиях края;

Разграничить требования, предъявляемые к муниципальным горкам и небольшим дворовым конструкциям.

Все предложения депутаты края предложат федеральным властям.

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин