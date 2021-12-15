16 декабря
Красноярск
погода -17 °C
73.85
 
€ 83.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Депутаты Заксобрания спасут ледяные горки во дворах Красноярска

Главная Общество
Красноярск
21:15 15 Декабря 2021
красноярск, законодательное собрание
версия для печати Ico_print

Депутаты Заксобрания планируют узаконить ледяные горки во дворах Красноярска. Вице-спикер парламента Сергей Попов предложил внести изменения в ГОСТ на детские аттракционы.

Сейчас горки высотой более 40 сантиметров приравнены к аттракционам. Народным избранникам показалось это странным, ведь к ледовым горкам выдвигается ряд требований, часть из которых звучит абсурдно.

«Там сплошные перлы! Лед для скольжения должен быть из питьевой воды, потому что дети лижут горки и в организм могут попасть некие опасные вещества. Еще есть рекомендуемые позы для катания, которые необходимо соблюдать участникам, а специально обученные люди с журналом эксплуатации горки должны за этим всем следить, хоть и не круглые сутки», – отметил вице-спикер.

Сертификаты соответствия выдают специальные организации, которых в стране всего 7.

Красноярские депутаты предложили ряд направлений, по которым надо работать.

  • Аккредитовать организаций и специалистов из Красноярска;
  • Стимулирование производства качественных деревянных горок на предприятиях края;
  • Разграничить требования, предъявляемые к муниципальным горкам и небольшим дворовым конструкциям.

Все предложения депутаты края предложат федеральным властям.

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Александр Новиков помог решить транспортный вопрос социальному учреждению

Александр Новиков помог решить транспортный вопрос социальному учреждению

15 Декабря 2021 г.
Проблема обеспечения материально-технической базы учреждений социального обслуживания стала пунктом региональной народной программы
Новости Красноярска: Из-за множества мелких аварий Красноярск встал в пробки

Из-за множества мелких аварий Красноярск встал в пробки

15 Декабря 2021 г.
Сложная ситуация как на левом, так и на правом берегу
Новости Красноярска: Льготные займы до 100 тыс рублей начали выдавать начинающим предпринимателям и самозанятым в Красноярском крае

Льготные займы до 100 тыс рублей начали выдавать начинающим предпринимателям и самозанятым в Красноярском крае

15 Декабря 2021 г.
Финансовый продукт был специально разработан в текущем году центром «Мой бизнес»
Новости Красноярска: Жителя Абакана будут судить за убийство 12-летней давности

Жителя Абакана будут судить за убийство 12-летней давности

15 Декабря 2021 г.
Он задушил несовершеннолетнюю девушку
Новости Красноярска: В Красноярске неизвестные раздели Деда Мороза и Снегурочку

В Красноярске неизвестные раздели Деда Мороза и Снегурочку

15 Декабря 2021 г.
Полиция проводит проверку
Новости Красноярска: Резкое потепление до -8°С ожидается в Красноярске 16 декабря

Резкое потепление до -8°С ожидается в Красноярске 16 декабря

15 Декабря 2021 г.
Синоптики обещают еще и усиление ветра
Новости компаний
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

14 Декабря 2021 г.
Он не исключил версию гибели своей супруги
Новости Красноярска: Скончался режиссер Сергей Соловьев

Скончался режиссер Сергей Соловьев

14 Декабря 2021 г.
Создатель «Ассы» умер на 78-м году жизни
Новости Красноярска: Торнадо снес город в США

Торнадо снес город в США

12 Декабря 2021 г.
Число жертв уже превысило 70 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru