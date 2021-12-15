Из-за множества мелких аварий Красноярск встал в пробки

Красноярск парализовали 10-балльные пробки. Всё из-за нескольких аварий. Самая сложная ситуация на левом берегу Енисея.

ДТП зафиксировано в районе въезда на Коммунальный мост со стороны центра, на Ленина в районе перекрёстка с Горького, на Копылова, на съезде с Октябрьского моста на Партизана Железняка.

В Советском районе парализована Взлётка, Комсомольский проспект и улица Воронова.

На проспекте Свободный пробка в оба направления. Движение парализовано на улицах Ладо Кецховели и Маерчака в сторону кольца Калинина.

Правый берег также парализован. Покрашены в красный цвет дороги на Красрабе в сторону КрасТЭЦ и улице Вейнбаума.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов