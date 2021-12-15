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Льготные займы до 100 тыс рублей начали выдавать начинающим предпринимателям и самозанятым в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
18:00 15 Декабря 2021
общество, в красноярском крае
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Начинающим предпринимателям и самозанятым в Красноярском крае теперь выдают льготные займы без предоставления залога и поручительства до 100 тысяч рублей. Такую финансовую поддержку бизнес  может получить в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как поясняет Александр Граматунов, руководитель региональной сети центров «Мой бизнес», сначала было принято решение смягчить условия по предоставлению займа до 100 тысяч рублей, что позволило бы расширить доступ к льготным финансовым продуктам предпринимателям, работающим менее года.

-  Если начинающие предприниматели подадут заявку до 31 декабря текущего года, то могут получить средства по годовой ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, - рассказывает Граматунов. - Для самозанятых  сейчас действует фиксированная ставка 3%. 

Любую консультацию по микрофинансированию и других мерах поддержки начинающие предприниматели и самозанятые региона могут получить в центре «Мой бизнес». Для этого достаточно позвонить по телефону 8-800-234-0-124. Подробная информация и условия на сайте.

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