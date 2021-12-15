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Жителя Абакана будут судить за убийство 12-летней давности

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Красноярск
17:30 15 Декабря 2021
происшествия, общество, в красноярском крае
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 Расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя города Абакана завершено первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Мужчина обвиняется в убийстве несовершеннолетней, которое он совершил 12 лет назад. 

По версии следствия, 31 августа 2009 года в Абакане, в квартире дома, расположенного по улице Кошурникова , было обнаружено тело 17-летней девушки. Жительница Усть-Абаканского района была задушена. Установить лицо, причастное к совершению преступления, сразу не удалось и долгое время преступление оставалось не раскрытым.   

В этом году в ходе работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно изучены материалы уголовного дела, что позволило выявить 36-летнего жителя города Абакана, который и оказался убийцей, скрывавшимся от правосудия 12 лет.

Оказалось, что 30 августа 2009 года погибшая приехала учиться в профессиональное училище из Усть-Абаканского района в Абакан. Утром 31 августа к ней в квартиру пришел ее знакомый вместе со своим приятелем, но через некоторое время парень ушел, оставив  своего друга один на один с девушкой. Молодые люди поругались, девушка пренебрежительно высказалась в адрес мужчины, тот вспылил и задушил студентку. Тело потерпевшей в тот же день обнаружили ее родственники.

После проведения экспертизы выяснилось, что мужчина болен, у него обнаружено хроническое психическое расстройство. Следствие считает, что его в момент совершения преступления он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

В настоящее время по  уголовному делу собраны доказательства и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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