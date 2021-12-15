В Красноярске неизвестные раздели Деда Мороза и Снегурочку

Проверку по факту кражи новогодних костюмов Деда Мороза и Снегурочки проводят сотрудники полиции Красноярска. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сказочных героев, фигуры которых были установлены во дворе жилого дома по адресу улица Мичурина, 27 раздели неизвестные. Злоумышленники стащили костюмы сказочных героев и удрали. Ущерб, который причинили воришки, оценивается в две тысячи рублей.

О факте хищения в полицию заявила 12 декабря жительница краевого центра. Теперь полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают похитителей сказочной собственности.

Фото: скриншот с видеозаписи "Вести.Красноярск"