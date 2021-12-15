Резкое потепление до -8°С ожидается в Красноярске 16 декабря

Резкое потепление до -8 ° С обещают синоптики уже завтра, в четверг, 16 декабря. По прогнозам, погода в Красноярске останется пасмурной и усилится ветер, порывы которого будут достигать 4-8 метров в секунду.

Днем осадков не ожидается, а вот ночью возможен снегопад.

Еще теплее будет в пятницу, 17 декабря: снегопад и до -3°С. Похолодает лишь ночью: столбик термометра опустится до -10°С.

Теплыми и снежными обещают быть и предстоящие выходные дни. В субботу -2...-4°С, в воскресенье -3°С днем и -14°С - ночью.