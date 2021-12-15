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В Красноярском крае суд отказал коллекторам во взыскании денег за невыплаченный кредит

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Красноярск
15:25 15 Декабря 2021
долг, общество, в красноярском крае, роспотребнадзор
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В Красноярском крае суд освободил жителя поселка Балахта от выплаты кредита. Оказалось, что еще  в 2013 году мужчина оформил кредит на три года в «ОТП Банке», но своевременно его не выплатил. Спустя некоторое время банк переуступил права по договору коллекторской компании «СпецСнаб71», которая только в 2021 году решила предъявить иск к должнику. Но ни основной долг, ни проценты коллекторам получить с должника не удалось. На его защиту встали специалисты Роспотребнадзора, пояснив,  что срок давности по возврату долга уже вышел.

В сообщении ведомства отмечается, что коллекторская компания могла была подать иск в течение 3 лет со дня действия кредитного договора. То есть предъявить свои права на взыскание они могли не позднее 2019 года, но не сделали этого.

Теперь суд отказал коллекторам и житель Балахты выплачивать долг не обязан.

фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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