В Красноярском крае суд отказал коллекторам во взыскании денег за невыплаченный кредит

В Красноярском крае суд освободил жителя поселка Балахта от выплаты кредита. Оказалось, что еще в 2013 году мужчина оформил кредит на три года в «ОТП Банке», но своевременно его не выплатил. Спустя некоторое время банк переуступил права по договору коллекторской компании «СпецСнаб71», которая только в 2021 году решила предъявить иск к должнику. Но ни основной долг, ни проценты коллекторам получить с должника не удалось. На его защиту встали специалисты Роспотребнадзора, пояснив, что срок давности по возврату долга уже вышел.

В сообщении ведомства отмечается, что коллекторская компания могла была подать иск в течение 3 лет со дня действия кредитного договора. То есть предъявить свои права на взыскание они могли не позднее 2019 года, но не сделали этого.

Теперь суд отказал коллекторам и житель Балахты выплачивать долг не обязан.

фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко