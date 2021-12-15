В Сосновоборске разыскивается надругавшийся над 9-летней девочкой педофил

Следственный отдел по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследует уголовное дело, возбужденное в декабре 2021 года по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 9-летней школьницы. Личность подозреваемого пока не установлена, но правоохранители составили фоторобот преступника.

Всех жителей региона полицейские просят оказать помощь в установлении личности и розыске подозреваемого.

"Если вы обладаете информацией о лице, схожем по приметам с мужчиной, изображенным на фотороботе, сообщите имеющиеся сведения по телефону 8 (391) 227-06-45 или 102, - говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Правоохранители гарантируют конфиденциальность любому, кто сообщит информацию по разыскиваемому лицу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: сайт krk.sledcom.ru