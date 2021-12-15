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Судьи Красноярского краевого суда судят своего коллегу за взятку в 1,2 млн. рублей

Главная Общество
Красноярск
11:45 15 Декабря 2021
красноярск, суд, взятка
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Судьи Красноярского краевого суда судят своего коллегу Сергея Тупенко за взятку в особо крупном размере. 

Следствие установило, что 8 февраля 2019 года Тупенко, занимая должность заместителя председателя Советского районного суда, получил от адвоката Ольги Ганюшкиной 1,2 миллиона рублей. За эти деньги он должен был вынести решение в интересах клиента Ганюшкиной.

Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. 

Изначально дело должно было рассматриваться на бывшем месте работы взяточника, но позднее материалы передали в Красноярский краевой суд. Сама адвокат получила за дачу взятки 7 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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