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ЦРКК отсудил долги у неплательщиков Богучанского района

Главная Общество
Красноярск
08:24 16 Декабря 2021
суд, коммунальное хозяйство, жкх, долги
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Краевое предприятие «Центр развития коммунального комплекса» выиграло суд в отношении трех бюджетных образовательных учреждений Богучанского района, которые пользовались услугами водоснабжения и водоотведения в течение полугода, но не платили за них.

Судебным приставам для взыскания долгов переданы исполнительные листы в отношении МКОУ «Таежнинская школа №20», МКОУ «Пинчугская школа» и МДОУ детский сад "Солнышко" на сумму 270 тысяч рублей.

Многотысячная задолженность накопилась за период с июля по декабрь прошлого года, когда в районе сменилась ресурсоснабжающая организация и руководство учреждений перестало оплачивать счета за коммунальные услуги. В 2021 году необходимые договоры с ЦРКК все же были заключены, но долги за предыдущие периоды госпредприятию пришлось взыскивать в судебном порядке.

В Арбитражный суд Красноярского края юридической службой ЦРКК направлено еще 17 исковых требований в отношении неплательщиков Богучанского района на общую сумму более 500 тысяч рублей.

ЦРКК отсудил долги у неплательщиков Богучанского района

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»
По материалам «Центра развития коммунального комплекса»

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