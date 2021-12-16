ЦРКК отсудил долги у неплательщиков Богучанского района

Краевое предприятие «Центр развития коммунального комплекса» выиграло суд в отношении трех бюджетных образовательных учреждений Богучанского района, которые пользовались услугами водоснабжения и водоотведения в течение полугода, но не платили за них.

Судебным приставам для взыскания долгов переданы исполнительные листы в отношении МКОУ «Таежнинская школа №20», МКОУ «Пинчугская школа» и МДОУ детский сад "Солнышко" на сумму 270 тысяч рублей.

Многотысячная задолженность накопилась за период с июля по декабрь прошлого года, когда в районе сменилась ресурсоснабжающая организация и руководство учреждений перестало оплачивать счета за коммунальные услуги. В 2021 году необходимые договоры с ЦРКК все же были заключены, но долги за предыдущие периоды госпредприятию пришлось взыскивать в судебном порядке.

В Арбитражный суд Красноярского края юридической службой ЦРКК направлено еще 17 исковых требований в отношении неплательщиков Богучанского района на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»

По материалам «Центра развития коммунального комплекса»