Красноярцам советуют ездить только с привитыми таксистами

Роспотребнадзор советует жителям Красноярска ездить только с привитыми водителями. О том, поставил ли таксист прививку и проводилась ли дезинфекция салона следует спрашивать у оператора.

«Это поможет сохранить ваше здоровье: в течение дня водитель контактирует с очень большим количеством людей в ограниченном пространстве, где сложно соблюсти необходимую дистанцию», – сообщил главный санитарный врач края и глава ведомства Дмитрий Горяев.

По данным ведомства, в транспортной сфере привито меньше 50% работников. Также отмечено, что водитель вправе отказаться везти пассажира, если тот не имеет защитной маски.

В 2021 году жители края жаловались на таксистов в Роспотребнадзор 46 раз. Большинство обращений касалось хамства, опасной езды, повышения цены в последний момент и задержек автомобиля.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова