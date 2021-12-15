Грузовикам тяжелее 20 тонн запретили проезд по путепроводу на улице Копылова

С 11 декабря транспорт тяжелее 20 тонн больше не сможет ездить по путепроводу улицы Копылова. На подъездах появятся знаки «Ограничение массы».

Запрет действовал с 11 декабря 2020 года до 24.00 10 декабря 2021 года, но был продлён бессрочно. Как рассказал пресс-секретарь Департамента горхозяйства, ограничения могут быть сняты только при реконструкции моста.

С 19 декабря ограничения для большегрузов будут действовать по всему городу. В некоторых местах их движение будет возможно только ночью, сообщают Gornovosti.ru.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев