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Грузовикам тяжелее 20 тонн запретили проезд по путепроводу на улице Копылова

Главная Общество
Красноярск
10:47 15 Декабря 2021
красноярск, грузовики, ограничения
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С 11 декабря транспорт тяжелее 20 тонн больше не сможет ездить по путепроводу улицы Копылова. На подъездах появятся знаки «Ограничение массы». 

Запрет действовал с 11 декабря 2020 года до 24.00 10 декабря 2021 года, но был продлён бессрочно. Как рассказал пресс-секретарь Департамента горхозяйства, ограничения могут быть сняты только при реконструкции моста.

С 19 декабря ограничения для большегрузов будут действовать по всему городу. В некоторых местах их движение будет возможно только ночью, сообщают Gornovosti.ru.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

 
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