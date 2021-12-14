В Красноярском крае мужчина пытался убить 12-летнего сына за отказ помогать

В Красноярском крае отец пытался убить малолетнего сына за отказ помогать в домашних делах.

Как сообщили в СК, между мужчиной и ребёнком произошёл конфликт из-за отказа последнего помогать. Отец накинул на шею подростка верёвку и начал душить.

Ребёнок начал кричать. Тогда мужчина взял нож и ударил его ножом в грудь, после чего скрылся. Здоровью мальчика причинён тяжкий вред. Сейчас он живёт с матерью.

Отца задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ. Прокуратура Ермаковского района утвердила обвинительное заключение и передала его в суд.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок