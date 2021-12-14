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В Красноярском крае мужчина пытался убить 12-летнего сына за отказ помогать

Главная Общество
Красноярск
20:00 14 Декабря 2021
в красноярском крае, отец, сын, убийство
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В Красноярском крае отец пытался убить малолетнего сына за отказ помогать в домашних делах.

Как сообщили в СК, между мужчиной и ребёнком произошёл конфликт из-за отказа последнего помогать. Отец накинул на шею подростка верёвку и начал душить. 

Ребёнок начал кричать. Тогда мужчина взял нож и ударил его ножом в грудь, после чего скрылся. Здоровью мальчика причинён тяжкий вред. Сейчас он живёт с матерью.

Отца задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ. Прокуратура Ермаковского района утвердила обвинительное заключение и передала его в суд.
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

 

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