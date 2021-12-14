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Около 220 свалок убрали в Железнодорожном районе

Главная Общество
Красноярск
18:10 14 Декабря 2021
красноярск, мусор, экология, общество
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За 2021 год в Железнодорожном районе Красноярска устранили около 220 - это почти 300 КАМАЗов.

Самыми проблемными участками района стали частный сектор Николаевки, часть  ул. Железнодорожников, 30,  ул. Северо-Енисейская, 50, ул. Красномосковская, 3, перекресток улиц Цимлянская и Архангельская. Победителем среди образовавшихся свалок на районе стала ул. Ломоносова, 94/2. всему виной стали  несколько гаражных кооперативов, где горожане регулярно складировали отходы.

 Некоторые свалки оказались настолько привычными для жителей района, что их приходилось убирать по по несколько раз.

На месте убранных стихийных свалок в частном секторе в створе улицы Калинина в следующем году планируют построить контейнерную площадку.

Фото: РИА новости / Виктор Толочко 

 

 

 

 

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