Прокуратура Красноярского края проверяет информацию об истязании детей в детсаду №315

Прокуратура Красноярского края проверяет сообщение об истязании детей в красноярском детском саду № 315. Поводом стал сюжет «8 канала» о педагоге, который бьёт детей.

В ходе проверки, сотрудники дадут оценку действия воспитателя и примут меры, если факт издевательств будет выявлен.

Об издевательствах рассказали сами дети. Родители обратились к руководству детского сада, где пообещали провести собственную проверку.

«Мы выходим, он оглядывается на садик. Я спрашиваю: "Ты чего?". Он говорит: "Мама, а меня воспитатель сегодня била по рукам. Чего ты ноешь, говорит, не ной"». — рассказала журналистам мама одного из детей.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов