14 декабря в Красноярске ввели режим чёрного неба

В Красноярске введут режим НМУ. «Чёрное небо» будет действовать с 19:00 часов 14 декабря до 07:00 часов 16 декабря.

Дымку и неприятный запах заметили в городе сегодня утром.

Режим НМУ обычно вводят в безветренные дни, тогда мелкие частицы пыли не рассеиваются, а зависают в воздухе.