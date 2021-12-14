14 декабря в Красноярске ввели режим чёрного неба

В Красноярске введут режим НМУ. «Чёрное небо» будет действовать с 19:00 часов 14 декабря до 07:00 часов 16 декабря.
Дымку и неприятный запах заметили в городе сегодня утром.
Режим НМУ обычно вводят в безветренные дни, тогда мелкие частицы пыли не рассеиваются, а зависают в воздухе.
«Для предупреждения ухудшения состояния здоровья жителям следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах. Необходимо учитывать сложившуюся метеорологическую ситуацию и при планировании мероприятий в период НМУ», – предупреждает Роспотребнадзор.