Самбисты края взяли 38 медалей на чемпионате и первенстве Сибири

Самбисты Красноярского края вернулись домой с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по самбо и привезли с собой 38 медалей.

Наши спортсмены выступали в нескольких секциях: первенство СФО (15-17 лет), первенство СФО (17-19 лет), чемпионат СФО (мужчины, женщины) и чемпионат СФО (боевое самбо). Среди всех медалей наши самбисты привезли 11 золотых, 5 серебряных, 22 бронзовых. По итогу в командном зачете у Красноярского края 1 место в чемпионате у мужчин, 2 место в чемпионате у женщин, в первенстве юниоров 17-19 лет и в чемпионате боевое самбо, а также 3 место у юниорок 17-19 лет.

Всего на чемпионате и первенстве участвовало 744 спортсмена из 10 регионов Сибирского федерального округа.

Фото: kraysport