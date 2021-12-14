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Самбисты края взяли 38 медалей на чемпионате и первенстве Сибири

Главная Общество
Красноярск
17:35 14 Декабря 2021
красноярск, спорт, соревнования, чемпионат
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Самбисты Красноярского края вернулись домой с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по самбо и привезли с собой 38 медалей.

Наши спортсмены выступали в нескольких секциях: первенство СФО (15-17 лет), первенство СФО (17-19 лет), чемпионат СФО (мужчины, женщины) и чемпионат СФО (боевое самбо). Среди всех медалей наши самбисты привезли 11 золотых, 5 серебряных, 22 бронзовых. По итогу в командном зачете у Красноярского края 1 место в чемпионате у мужчин, 2 место в чемпионате у женщин, в первенстве юниоров 17-19 лет и в чемпионате боевое самбо, а также 3 место у юниорок 17-19 лет.

Всего на чемпионате и первенстве участвовало 744 спортсмена из 10 регионов Сибирского федерального округа. 

Фото: kraysport

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