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«Губернаторский контроль» посетил новый детский сад в микрорайоне «Тихие зори»

Главная Общество
Красноярск
16:45 14 Декабря 2021
красноярск, дети, губернатор, общество
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Строительную площадку детского сада в микрорайоне «Тихие зори» посетил «Губернаторский контроль». Министр образования Красноярского края Светлана Маковская отметила, что будущий детский сад уже готов на 99%.

Учреждение будет рассчитано на девять групп на 270 мест, из них три - ясельные. Детям будут доступны игровые и спортивные площадки, которыми оборудован сад. Внутри расположились просторные залы для музыкальных и физкультурных занятий, современный пищеблок и медицинский кабинет. ​Детский сад откроет свои двери для воспитанников уже в марте 2022 года. 

Напомним, что здание построено по нацпроекту «Демография». Для этого из федерального и краевого бюджетов выделили более 204 млн рублей. Помимо этого учреждения еще 1000 будут построены благодаря федеральной программе «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

​Помимо это детского сада «Губернаторский контроль» посетит еще несколько объектов по всему региону. 

Фото: РИА новости / Стрингер

 

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