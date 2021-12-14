«Губернаторский контроль» посетил новый детский сад в микрорайоне «Тихие зори»

Строительную площадку детского сада в микрорайоне «Тихие зори» посетил «Губернаторский контроль». Министр образования Красноярского края Светлана Маковская отметила, что будущий детский сад уже готов на 99%.
Учреждение будет рассчитано на девять групп на 270 мест, из них три - ясельные. Детям будут доступны игровые и спортивные площадки, которыми оборудован сад. Внутри расположились просторные залы для музыкальных и физкультурных занятий, современный пищеблок и медицинский кабинет. Детский сад откроет свои двери для воспитанников уже в марте 2022 года.
Напомним, что здание построено по нацпроекту «Демография». Для этого из федерального и краевого бюджетов выделили более 204 млн рублей. Помимо этого учреждения еще 1000 будут построены благодаря федеральной программе «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
Помимо это детского сада «Губернаторский контроль» посетит еще несколько объектов по всему региону.
Фото: РИА новости / Стрингер