«Губернаторский контроль» посетил новый детский сад в микрорайоне «Тихие зори»

Строительную площадку детского сада в микрорайоне «Тихие зори» посетил «Губернаторский контроль». Министр образования Красноярского края Светлана Маковская отметила, что будущий детский сад уже готов на 99%.

Учреждение будет рассчитано на девять групп на 270 мест, из них три - ясельные. Детям будут доступны игровые и спортивные площадки, которыми оборудован сад. Внутри расположились просторные залы для музыкальных и физкультурных занятий, современный пищеблок и медицинский кабинет. ​Детский сад откроет свои двери для воспитанников уже в марте 2022 года.

Напомним, что здание построено по нацпроекту «Демография». Для этого из федерального и краевого бюджетов выделили более 204 млн рублей. Помимо этого учреждения еще 1000 будут построены благодаря федеральной программе «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

​Помимо это детского сада «Губернаторский контроль» посетит еще несколько объектов по всему региону.

Фото: РИА новости / Стрингер