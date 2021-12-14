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В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 36 человек

Главная Общество
Красноярск
16:25 14 Декабря 2021
красноярск, эпидемия, статистика
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За сутки от коронавируса погибли 36 человек. Всего же с начала пандемии — 7 986.

Подтверждённых диагнозов на 13 декабря — 703. С начала пандемии — 162 798. Темп прироста заболеваемости — 0,4%.

Вылечили 146 377 человек (+ 671 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 52 692 жителей Красноярского края (+  3 984 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 239 человек.

4 464 896 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 2 944 за последние сутки).

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в Красноярском крае начала работать горячая линия по вопросам коронавируса.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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