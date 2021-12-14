В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 36 человек

За сутки от коронавируса погибли 36 человек. Всего же с начала пандемии — 7 986.

Подтверждённых диагнозов на 13 декабря — 703. С начала пандемии — 162 798. Темп прироста заболеваемости — 0,4%.

Вылечили 146 377 человек (+ 671 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 52 692 жителей Красноярского края (+ 3 984 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 239 человек.

4 464 896 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 2 944 за последние сутки).

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в Красноярском крае начала работать горячая линия по вопросам коронавируса.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости