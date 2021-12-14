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Красноярский спортсмен стал победителем этапа Интерконтинентального кубка

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Красноярск
16:30 14 Декабря 2021
красноярск, спор, кубок, соревнования
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Красноярский спортсмен Евгений Рукосуев взял золото по скелетону среди мужчин на этапе Интерконтинентального кубка в Латвии. 

Евгений смог обойти немца Феликса Кайзингера и китайца Инь Чжэн. Результатом выступления нашего скелетониста стала сумма двух спусков. В общей сложности время составило 1 минута 41,59 секунды. Разница со вторым местом оказалась 0,9 секунды, а с третьим - 0,91 секунды.

Помимо этого выступления на счету Евгения Рукосуева две победы на первом этапе кубка в канадском Уистлере, а также второе место на этапе Интерконтинентального Кубка в американском Парк-Сити.

Фото: РИА новости / Александр Шеметов

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