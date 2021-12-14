В Красноярском крае будут судить убийц главного редактора газеты «ТОН-М»

По версии следователей, между главным редактором газеты «ТОН-М» Дмитрием Попковым и депутатом Минусинского районного совета Исой Хашиевым разгорелся конфликт. В СК пояснили, что он связан с их противостоянием на выборах в 2016 году.

Решить проблему Хашиев решил просто: заказал убийство главреда Николаю Горюнову.

На дело Горюнов пошёл не один, а с подручным по фамилии Шестаков. Второй на момент преступления был несовершеннолетним.

«24 мая 2017 года Шестаков, взял у Горюнова пистолет с глушителем, прибыл к дому Попкова и произвёл в него не менее шести выстрелов. Потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении СК РФ. — Кроме этого, двоица убила местного жителя в апреле 2022 года. Их целью был охотничий карабин погибшего».

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 33, 105, 150, 222, 226 УК РФ. Обвиняемый заключил досудебное соглашение. Хашиев и Шестков заканчивают знакомиться с материалами своих дел.

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