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Сотрудники ГИБДД оказали помощь девушке-инвалиду, двум детям и хомяку во время пожара

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Красноярск
16:05 14 Декабря 2021
красноярск, гибдд, пожар, помощь
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В Казачинском районе во время пожара сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Казачинский» оказали помощь пострадавшим и оказавшимся на улице в 30-градусный мороз.

Сотрудники ДПС, которые находились на дежурстве заметили пожарные машины, которые подъезжали к двухэтажному многоквартирному дому, не растерявшись они последовали за ними. 

Помощь понадобилась двум детям и девушке-инвалиду без верхней одежды, которые находились на улице. Сотрудники в лице старшего лейтенанта полиции Александра Гимпеля и инспектора ДПС лейтенанта полиции Александра Ряжева пересадили пострадавших в машину, так как на улице был мороз. Во время беседы Александр Гимпель и Александра Ряжева выяснили, что причино пожара стало возгорание в квартире на первом этаже. 

Фото: РИА новости / Павел Бедняков

 

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