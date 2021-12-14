Сотрудники ГИБДД оказали помощь девушке-инвалиду, двум детям и хомяку во время пожара

В Казачинском районе во время пожара сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Казачинский» оказали помощь пострадавшим и оказавшимся на улице в 30-градусный мороз.

Сотрудники ДПС, которые находились на дежурстве заметили пожарные машины, которые подъезжали к двухэтажному многоквартирному дому, не растерявшись они последовали за ними.

Помощь понадобилась двум детям и девушке-инвалиду без верхней одежды, которые находились на улице. Сотрудники в лице старшего лейтенанта полиции Александра Гимпеля и инспектора ДПС лейтенанта полиции Александра Ряжева пересадили пострадавших в машину, так как на улице был мороз. Во время беседы Александр Гимпель и Александра Ряжева выяснили, что причино пожара стало возгорание в квартире на первом этаже.

Фото: РИА новости / Павел Бедняков