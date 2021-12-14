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В небольшом поселке Красноярского края появилась мобильная связь

Главная Общество
Красноярск
15:46 14 Декабря 2021
в красноярском крае, интернет
Фотография © krskstate.ru
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В ещё одном посёлке Красноярского края появилась мобильная связь и интернет. Базовая станция была построена компанией МТС по госпрограмме «Развитие информационного общества».

«Красноярский край – второй по площади регион России, расстояние между многими населенными пунктами огромно. Обеспечить качественной связью всех жителей региона, независимо от того, где они проживают, – непростая задача, над которой мы постоянно работаем. Особенное внимание уделяем сёлам и посёлкам, которые находятся в удалённых и труднодоступных местах», – отметил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.

В Степановке живёт 600 человек. Теперь у них появилась возможность связаться с родными, экстренными службами и пользоваться госуслугами.

«Благодаря краевой госпрограмме 12 населенных пунктов края получат услуги качественной мобильной связи в этом году. Часть из них находится в арктической зоне – Суринда в Эвенкии и Новорыбная на Таймыре. Для подключения социально значимых объектов поселка к высокоскоростному Интернету была создана инфраструктура, которая позволила организовать здесь также сотовую связь и мобильный Интернет», – отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. 

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