В небольшом поселке Красноярского края появилась мобильная связь

В ещё одном посёлке Красноярского края появилась мобильная связь и интернет. Базовая станция была построена компанией МТС по госпрограмме «Развитие информационного общества».
«Красноярский край – второй по площади регион России, расстояние между многими населенными пунктами огромно. Обеспечить качественной связью всех жителей региона, независимо от того, где они проживают, – непростая задача, над которой мы постоянно работаем. Особенное внимание уделяем сёлам и посёлкам, которые находятся в удалённых и труднодоступных местах», – отметил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.
В Степановке живёт 600 человек. Теперь у них появилась возможность связаться с родными, экстренными службами и пользоваться госуслугами.
«Благодаря краевой госпрограмме 12 населенных пунктов края получат услуги качественной мобильной связи в этом году. Часть из них находится в арктической зоне – Суринда в Эвенкии и Новорыбная на Таймыре. Для подключения социально значимых объектов поселка к высокоскоростному Интернету была создана инфраструктура, которая позволила организовать здесь также сотовую связь и мобильный Интернет», – отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.