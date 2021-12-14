В небольшом поселке Красноярского края появилась мобильная связь

В ещё одном посёлке Красноярского края появилась мобильная связь и интернет. Базовая станция была построена компанией МТС по госпрограмме «Развитие информационного общества».

«Красноярский край – второй по площади регион России, расстояние между многими населенными пунктами огромно. Обеспечить качественной связью всех жителей региона, независимо от того, где они проживают, – непростая задача, над которой мы постоянно работаем. Особенное внимание уделяем сёлам и посёлкам, которые находятся в удалённых и труднодоступных местах», – отметил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.

В Степановке живёт 600 человек. Теперь у них появилась возможность связаться с родными, экстренными службами и пользоваться госуслугами.