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Красноярцев, желающих взять собак из приюта, будут дополнительно проверять

Главная Общество
Красноярск
15:35 14 Декабря 2021
красноярск, общество, животные
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На данный момент проверка оформляется юридически, а причинами ее появления стали добровольцы, которые берут собак из пунктов передержки, а после отпускают их. Главная цель контроль -  осмотр условий содержания отданных животных. Если владелец не сможет удовлетворить условия проверки, то в будущем ему будет запрещено брать собак из приютов и пунктов передержки.

Согласно закону «Об ответственном обращении с животными» основными условиями содержания животных является выгул собак в на поводке и в наморднике, под присмотром хозяев. Если же эти правила не выполняются, то собака считается бездомной и специальные службы имеют право забрать ее в пункты передержки.

В этом году было поймано и доставлено в приюты 2405 собак. Отловом животных занимаются в рамках четырех муниципальных контрактов с подрядными организациями КРООЗЖ «Бездомный пес», ООО «Берег» и ИП Полякова.

Фото: РИА новости / Владимир Федоренко 

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