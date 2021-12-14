Красноярцев, желающих взять собак из приюта, будут дополнительно проверять

На данный момент проверка оформляется юридически, а причинами ее появления стали добровольцы, которые берут собак из пунктов передержки, а после отпускают их. Главная цель контроль - осмотр условий содержания отданных животных. Если владелец не сможет удовлетворить условия проверки, то в будущем ему будет запрещено брать собак из приютов и пунктов передержки.

Согласно закону «Об ответственном обращении с животными» основными условиями содержания животных является выгул собак в на поводке и в наморднике, под присмотром хозяев. Если же эти правила не выполняются, то собака считается бездомной и специальные службы имеют право забрать ее в пункты передержки.

В этом году было поймано и доставлено в приюты 2405 собак. Отловом животных занимаются в рамках четырех муниципальных контрактов с подрядными организациями КРООЗЖ «Бездомный пес», ООО «Берег» и ИП Полякова.

Фото: РИА новости / Владимир Федоренко