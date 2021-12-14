14 декабря
Красноярск
погода -14 °C
73.47
 
€ 82.83
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Правительство утвердило план развития Норильска

Главная Общество
Красноярск
14:32 14 Декабря 2021
норильск, инвестиции
версия для печати Ico_print
 
Правительство отвердило комплексный план развития Норильска. 14 декабря свою подпись на документе поставил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно плану, до 2035 года в северной столице края пройдёт реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города; строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, а также переселение граждан в районы с благоприятными условиями проживания. На эти цели направят 120 млрд рублей: из них 24 млрд рублей предоставит федеральный бюджет, 14,8 млрд. — бюджет Красноярского края и 81,3 млрд. предоставит «Норникель».

«Норникель» дополнительно выделит на развитие Норильска 150 млрд рублей. Средства будут выделены на мероприятия по развитию Норильска, которые не вошли в состав соглашения.

«Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. „Норникель“ приветствует объединение усилий бизнеса и властей всех уровней. Со своей стороны компания продолжит вкладывать деньги и усилия в формирование комфортной и безопасной городской среды», — прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Из документа следует, что Норильск станет опорным пунктом для развития Таймыра.

«Реализация этих планов неразрывно связана с развитием как градообразующего предприятия, так и красноярской Арктики в целом. Мы уверены, что особая социальная ответственность компании „Норильский никель“ в партнерстве и с инициативой региональной власти, станут долгосрочной и прочной основой благополучия жителей Крайнего Севера. Норильск обязан стать площадкой, на которой мы продемонстрируем, как необходимо в современных условиях проводить реновацию за Полярным кругом», – отметил Александр Усс.

Норильск — второй по численности населения город Красноярского края. В нем проживает свыше 183 000 человек. В Норильске формируется более 30% консолидированного бюджета Красноярского края.

«Жизнь большинства жителей Норильска связана с работой на предприятии „Норильского никеля“. И, конечно, внешний облик города должен соответствовать, ведь компания является одним из крупнейших производителей металла в мире. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей», — отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.

По словам главы города, Дмитрия Карасёва, Норильск должен стать лидером Арктической зоны, и хорошим примером в качестве пилотного проекта для других северных городов.
 
Фото: Норникель
 
 
 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 14 декабря в Красноярске ввели режим чёрного неба

14 декабря в Красноярске ввели режим чёрного неба

14 Декабря 2021 г.
Он продлится до 16 декабря
Новости Красноярска: Профильное министерство РФ одобрило закон о QR-кодов в общественных местах

Профильное министерство РФ одобрило закон о QR-кодов в общественных местах

14 Декабря 2021 г.
И рекомендует принять его в первом чтении
Новости Красноярска: «Губернаторский контроль» посетил новый детский сад в микрорайоне «Тихие зори»

«Губернаторский контроль» посетил новый детский сад в микрорайоне «Тихие зори»

14 Декабря 2021 г.
Детский сад построен по нацпроекту «Демография»
Новости Красноярска: Красноярский спортсмен стал победителем этапа Интерконтинентального кубка

Красноярский спортсмен стал победителем этапа Интерконтинентального кубка

14 Декабря 2021 г.
Очередной этап Интерконтинентального кубка по скелетону прошел в Сигулде
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 36 человек

В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 36 человек

14 Декабря 2021 г.
7 986 погибших за всё время
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить убийц главного редактора газеты «ТОН-М»

В Красноярском крае будут судить убийц главного редактора газеты «ТОН-М»

14 Декабря 2021 г.
Один из них был несовершеннолетним
Новости компаний
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Торнадо снес город в США

Торнадо снес город в США

12 Декабря 2021 г.
Число жертв уже превысило 70 человек
Новости Красноярска: Напавший на монастырь в Серпухове семинарист оказался жив

Напавший на монастырь в Серпухове семинарист оказался жив

13 Декабря 2021 г.
При взрыве пострадали 10 детей
Новости Красноярска: Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

14 Декабря 2021 г.
Он не исключил версию гибели своей супруги
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru