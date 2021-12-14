Правительство утвердило план развития Норильска

Правительство отвердило комплексный план развития Норильска. 14 декабря свою подпись на документе поставил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно плану, до 2035 года в северной столице края пройдёт реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города; строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, а также переселение граждан в районы с благоприятными условиями проживания. На эти цели направят 120 млрд рублей: из них 24 млрд рублей предоставит федеральный бюджет, 14,8 млрд. — бюджет Красноярского края и 81,3 млрд. предоставит «Норникель».

«Норникель» дополнительно выделит на развитие Норильска 150 млрд рублей. Средства будут выделены на мероприятия по развитию Норильска, которые не вошли в состав соглашения.

«Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. „Норникель“ приветствует объединение усилий бизнеса и властей всех уровней. Со своей стороны компания продолжит вкладывать деньги и усилия в формирование комфортной и безопасной городской среды», — прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Из документа следует, что Норильск станет опорным пунктом для развития Таймыра.

«Реализация этих планов неразрывно связана с развитием как градообразующего предприятия, так и красноярской Арктики в целом. Мы уверены, что особая социальная ответственность компании „Норильский никель“ в партнерстве и с инициативой региональной власти, станут долгосрочной и прочной основой благополучия жителей Крайнего Севера. Норильск обязан стать площадкой, на которой мы продемонстрируем, как необходимо в современных условиях проводить реновацию за Полярным кругом», – отметил Александр Усс.

Норильск — второй по численности населения город Красноярского края. В нем проживает свыше 183 000 человек. В Норильске формируется более 30% консолидированного бюджета Красноярского края.

«Жизнь большинства жителей Норильска связана с работой на предприятии „Норильского никеля“. И, конечно, внешний облик города должен соответствовать, ведь компания является одним из крупнейших производителей металла в мире. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей», — отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.

По словам главы города, Дмитрия Карасёва, Норильск должен стать лидером Арктической зоны, и хорошим примером в качестве пилотного проекта для других северных городов.

Фото: Норникель