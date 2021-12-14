14 декабря
Красноярск
погода -14 °C
73.47
 
€ 82.83
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

МегаФон запустит частную LTE-сеть для Магнитогорского металлургического комбината

Главная Общество
Красноярск
14:27 14 Декабря 2021
общество, красноярск, компания
версия для печати Ico_print

МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках промышленного гиганта –металлургического комбината (ММК). Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий. Сеть Private LTE создаст безопасную и стабильную среду передачи данных для цифровизации комбината, в том числе внедрения технологий промышленного интернета вещей (IoT), сервисов на основе видеоаналитики и систем позиционирования производственных объектов. 

Уже к 2022 году МегаФон развернет сеть на площади свыше 11 тысяч гектаров, более половины которой занимают производственные помещения. Для устойчивого сигнала внутри разветвленной группы цехов будет построено более 20 Indoor-базовых станций, а на открытой территории комбината заработает шесть новых телеком-объектов. МегаФон установит современное оборудование, которое в перспективе обеспечит бесшовный переход на использование технологии 5G. 

Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 МГц. Нижний обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи внутрь производственных цехов, где ММК планирует внедрить услуги на базе интернета вещей для бесперебойной работы технологических процессов. Верхний диапазон гарантирует самые высокие скорости передачи данных. 

«Помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных нам была крайне важна помехоустойчивость, которая просто необходима в условиях работы в цехах комбината, — подчеркнул Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям «ММК». — Строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности в части оперативного развертывания инфраструктуры передачи данных под нужды проектов цифровизации. Например, планируется использовать сервисы Private LTE для внедрения «умных» складов на базе Oracle WMS, который реализуется в настоящее время. Применение данной технологии в этом проекте позволит сэкономить на развертывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 млн рублей». 

«Магнитогорский металлургический комбинат – крупнейшее градообразующее предприятие и наш многолетний партнер и клиент. За годы сотрудничества МегаФон запустил в Магнитогорске более 100 базовых станций, также мы имеем совместный опыт внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья. Строительство сети Private LTE - это новый этап нашего сотрудничества, который поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства», - прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Новое пятилетнее соглашение предполагает комплексное сотрудничество в сфере развития интернета вещей и цифровизации предприятия, а также улучшение телеком-инфраструктуры на территории Магнитогорска.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 14 декабря в Красноярске ввели режим чёрного неба

14 декабря в Красноярске ввели режим чёрного неба

14 Декабря 2021 г.
Он продлится до 16 декабря
Новости Красноярска: Профильное министерство РФ одобрило закон о QR-кодов в общественных местах

Профильное министерство РФ одобрило закон о QR-кодов в общественных местах

14 Декабря 2021 г.
И рекомендует принять его в первом чтении
Новости Красноярска: «Губернаторский контроль» посетил новый детский сад в микрорайоне «Тихие зори»

«Губернаторский контроль» посетил новый детский сад в микрорайоне «Тихие зори»

14 Декабря 2021 г.
Детский сад построен по нацпроекту «Демография»
Новости Красноярска: Красноярский спортсмен стал победителем этапа Интерконтинентального кубка

Красноярский спортсмен стал победителем этапа Интерконтинентального кубка

14 Декабря 2021 г.
Очередной этап Интерконтинентального кубка по скелетону прошел в Сигулде
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 36 человек

В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 36 человек

14 Декабря 2021 г.
7 986 погибших за всё время
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить убийц главного редактора газеты «ТОН-М»

В Красноярском крае будут судить убийц главного редактора газеты «ТОН-М»

14 Декабря 2021 г.
Один из них был несовершеннолетним
Новости компаний
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

12 Декабря 2021 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли кассиршу, подозреваемую в присвоении денег банка

В Красноярском крае нашли кассиршу, подозреваемую в присвоении денег банка

14 Декабря 2021 г.
Женщина сама явилась в полицию
Новости Красноярска: Торнадо снес город в США

Торнадо снес город в США

12 Декабря 2021 г.
Число жертв уже превысило 70 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru