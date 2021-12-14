В Красноярском крае провели первую операцию по лечению эпилепсии

Специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России провели высокотехнологичное хирургическое лечение эпилепсии. Операция особенно ценна тем, что данный вид заболевания не поддается лекарственной терапии. Врачи смогли вживить электрод и генератор импульсов, чтобы уменьшить количество приступов. После операции пациент сможет снизить дозировку препаратов.

Главными лечащими врачами стали заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург ФСНКЦ ФМБА России Александр Кухарев и приглашённый эксперт из Новосибирска – заведующий нейрохирургическим отделением № 5 Федерального центра нейрохирургии Минздрава России Александр Дмитриев.

Александр Кухарев рассказал, что сейчас в отделении имеется все необходимое оборудование, и они готовы принимать пациентов со всей Сибири.

Фото: пресс-центр Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России