"Новогодний хоровод" от радио "Сибирь" Красноярск

Радио "Сибирь" в преддверии Нового года решило поднять настроение и напомнить о детстве своим слушателям.

Веселить и поднимать новогодний дух будут ежедневно с 6 по 24 декабря в течении дня - по будням в 11:15 и в 17:15.

Все, что требуется от радиослушателей, внимательно слушать песни и в нужный момент позвонить на радиостанцию и допеть отрывок. Дозвониться можно по номеру 290-21-10. Каждый, кто справится с заданием, получит приз от нашего спонсора.

В этом году партнером конкурса стало Бурятское мясоперерабатывающее предприятие "Катюша".

Фото: архив sibnovosti.ru