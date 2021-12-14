Переход на электроотопление в Красноярске обсудили на уровне Сибирского федерального округа

Сколько домохозяйств реально перевести с печного отопления на электрическое, и что для этого нужно — одна из тем встречи полномочного представителя Президента России в СФО Анатолия Серышева и генерального директора энергохолдинга «Россети Сибирь» Павла Акилина. Участники встречи обсудили состояние экологии в Красноярске и то, какими путями возможно реализовать национальный проект «Чистый воздух». Один из важных факторов, который загрязняет воздух — печное отопление частного сектора.

Энергетики готовы помочь решить эту проблему путём перевода частного сектора с печного на электрическое отопление. Павел Акилин сообщил, что энергетики готовы перевести около трёх тысяч домохозяйств уже в 2022 году, потому что для этого не потребуется серьезная реконструкция сетей. Например, это реально для 459 из 3111 частных домов Центрального района, или 1218 домов из 4452 Октябрьского района.

Всего же в Красноярске компания «Россети Сибирь» обслуживает более 16 тысяч частных домов, и для полного энергоперехода требуется масштабная реконструкция. Потребляемую мощность нужно увеличить на 106,3 мегаватта (МВт), а для этого — реконструировать две подстанции 110–35 кВ, модернизировать 108 трансформаторных подстанций и обновить 389 километров сети различных классов напряжения. Но это требует серьёзных инвестиций. Предварительная стоимость перевода всего частного сектора Красноярска — 1,6 миллиарда рублей.

Также, Павел Акилин представил полпреду проекты по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории Красноярского края. Это важно, так как автомобили с двигателем внутреннего сгорания обеспечивают 41,3% всех выбросов в Красноярске и 12,7% в крае.

Сейчас сеть электрической зарядной инфраструктуры относительно развита только в Красноярске: в городе работают 27 станций, четыре из них обслуживает филиал компании «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго».

Проекты предполагают серьёзное развитие сети станций до 2025 года. Например, «Энергия города» — установить от трёх быстрых и от семи медленных зарядных станций в крупных городах. А благодаря «Энергии дорог» быстрые зарядные станции появятся через каждые сто километров федеральных трасс.