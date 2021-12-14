В Красноярске с 15 по 18 декабря будут проверять системы городского оповещения

С 15 по 18 декабря в Красноярске будут тестировать систему оповещения. Сообщения будут сопровождать короткие или непрерывные звуки серены до минуты.

Точки оповещения находятся по адресам:

Сибирская, 92;

Ключевская, 85;

Матросова, 20;

Матросова, 2;

60 Лет Октября, 155;

60 Лет Октября, 122;

Живописная, 2;

Горького, 3к;

Маерчака, 10;

Степана Разина, 39;

Дудинская, 26;

Чернышевского, 79;

Малиновского, 20;

поселок Песчанка, улица Сергея Лазо, 36/1.

Администрация города просит красноярцев с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Фото: архив сетевого издания Gornovosti