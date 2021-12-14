В Красноярске с 15 по 18 декабря будут проверять системы городского оповещения

С 15 по 18 декабря в Красноярске будут тестировать систему оповещения. Сообщения будут сопровождать короткие или непрерывные звуки серены до минуты.
Точки оповещения находятся по адресам:
- Сибирская, 92;
- Ключевская, 85;
- Матросова, 20;
- Матросова, 2;
- 60 Лет Октября, 155;
- 60 Лет Октября, 122;
- Живописная, 2;
- Горького, 3к;
- Маерчака, 10;
- Степана Разина, 39;
- Дудинская, 26;
- Чернышевского, 79;
- Малиновского, 20;
- поселок Песчанка, улица Сергея Лазо, 36/1.
Администрация города просит красноярцев с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.
Фото: архив сетевого издания Gornovosti