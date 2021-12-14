Прокуратура края провела встречу с работниками муниципального предприятия

Красноярская прокуратура встретилась с работниками муниципального предприятия «Городской транспорт».

На встрече были обсуждены вопросы деятельности органов прокуратуры, их история образования, служба работников прокуратуры в современном аспекте.

Также участники обсуждения обговорили законодательство в сфере охраны труда и производственного травматизма, безопасности дорожного движения, а также вопросы касательно судебной практики.

В конце встречи можно было задать вопросы, а также рассказать о нарушении прав сотрудников муниципального предприятия. Все заданные вопросы были обсуждены и ни один участник не остался без ответа.

Фото: Прокуратура Красноярского края