Житель Железногорска пытался незаконно приватизировать квартиру и заключил фиктивный брак

Обвинительное заключение в отношении жителя Железногорска, который попытался провернуть сделку по неправомерной приватизации квартиры, утвердила прокуратура. Мужчина обвиняется в совершении покушения на мошенничество. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Следствие установило, что предприимчивый железногорец, реализовав свое однократное право на приватизацию доли в квартире, заключил фиктивный брак, чтобы обратить в свою собственность еще одно муниципальное жилье Фиктивная жена приватизировала квартиру на свое имя, после чего должна была подарить "мужу" ставшую собственностью недвижимость. Мошенники не учли одного: у женщины был несовершеннолетний ребенок и сделку по дарению имущества приостановила опека, не давшая согласия на отчуждение доли несовершеннолетнего, которая также участвовала в приватизации.

Ущерб, который мошенники нанесли своими действиями, составил более 600 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.