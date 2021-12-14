Каток в центре Новосибирска планируют открыть к концу недели

Главный каток Новосибирска планируется официально открыть 17 декабря. Он расположен у здания НОВАТа.

Подготовка ледовой площадки вошла в завершающий этап. Работы ведут специалисты МАУ «Стадион».

Площадь катка составляет 2 тыс. кв. м. Максимальная вместимость площадки – 500 человек. Здесь уже обустроены раздевалки. Лед готов и протестирован фигуристами из Центра зимних видов спорта. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, цена проката коньков для взрослых составит 156 руб., для детей и пенсионеров – 83 руб. На своих коньках можно кататься бесплатно.

Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, 31 декабря каток закроется в 22:00, но музыка будет играть до полуночи.