В Красноярске прокуратура потребовала от МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» выплатить компенсацию семье девочки, которую искусала стая собак

Проверку в связи с причинением телесных повреждений ребенку в результате укусов собаки провела прокуратура Ленинского района г. Красноярска. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки было установлено, что 18 октября 2021 г. на маленькую девочку во дворе дома №26 на улице Глинки г. Красноярска напала стая собак.

Животные повалили ребенка на землю, порвали одежду и искусали. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные рвано-укушенные раны, а также ссадины конечностей, туловища, головы. Девочке пришлось пройти длительное лечение, но она до сих пор испытывает страх перед животными.

В защиту прав несовершеннолетней выступила прокуратура и направила в суд исковое заявление о компенсации причиненного морального вреда. Ответчиком по делу выступает МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Как отмечают в ведомстве, рассмотрение заявления находится на контроле.

Фото:© РИА Новости / Виталий Аньков