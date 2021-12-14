В Красноярском крае продолжают работать вакциномобили. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, два вакциномобиля работают в Назаровском районе и в микрорайоне Солнечный г. Красноярска.

"За неделю в Назаровском районе сделали прививку110 человек, мкр. Солнечный привито 244 человека, - сообщают в ведомстве. - Принято решение, что до конца декабря вакциномобиль будет принимать жителей у гипермаркета Аллея (на въезде в Солнечный, адрес ул.60 лет Образования СССР, 24А). Сделать прививку можно в будние дни с 9:00 до 16:00 часов".

Для того, чтобы пройти вакцинацию либо ревакцинацию гражданину достаточно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Медики напоминают, что не следует приезжать на вакцинацию при плохом самочувствии, наличии симптомов ОРВИ или других респираторных заболеваний.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в Красноярском крае начала работать горячая линия по вопросам коронавируса. Подробнее можно посмотреть здесь.

Фото: kraszdrav.ru