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В Красноярском крае продолжают работать вакциномобили

Главная Общество
Красноярск
12:45 14 Декабря 2021
общество, красноярск, здоровье, вакцинация
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В Красноярском крае продолжают работать вакциномобили. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, два вакциномобиля работают в Назаровском районе и в микрорайоне Солнечный г. Красноярска.

"За неделю в Назаровском районе  сделали прививку110 человек,  мкр. Солнечный привито 244 человека, - сообщают в ведомстве. - Принято решение, что до конца декабря вакциномобиль будет принимать жителей у гипермаркета Аллея (на въезде в Солнечный, адрес ул.60 лет Образования СССР, 24А). Сделать прививку можно в будние дни с 9:00 до 16:00 часов".

Для того, чтобы пройти вакцинацию либо ревакцинацию гражданину достаточно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Медики напоминают, что не следует приезжать на вакцинацию при плохом самочувствии, наличии симптомов ОРВИ или других респираторных заболеваний.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в Красноярском крае начала работать горячая линия по вопросам коронавируса. Подробнее можно посмотреть здесь.

Фото: kraszdrav.ru 

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