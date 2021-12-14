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На Красноярской железной дороге вступило в силу новое расписание движения пригородных поездов на 2021–2022 годы

Главная Общество
Красноярск
11:37 14 Декабря 2021
железные дороги, поезда, маршруты
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На Красноярской железной дороге вступил в силу новый график движения пригородных поездов, который будет действовать до конца декабря и в течение 2022 года.

В связи с переходом на новый график движения поездов изменятся время отправления и дни курсирования ряда пригородных поездов как восточного, так и западного направлений.

Отметим, что в новом графике движения пригородных поездов сохранены все популярные и социально значимые маршруты Красноярского края и Хакасии. В целом, по Красноярской железной дороге в зимний период 2021–2022 гг. курсируют 120 поездов в будние дни и 80 в выходные, что соответствует обычному режиму работы пригородного пассажирского комплекса в холодное время года. Начиная со второго квартала 2022 года, с увеличением пассажиропотока, на весенне-летний период будут поэтапно назначены дополнительные электропоезда.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно ознакомиться с новым расписанием. Сделать это можно на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам». Также вся информация предоставляется по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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