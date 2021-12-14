В Красноярском крае открыли горячую линию по вопросам вакцинации

В Красноярском крае запустили горячую линию по вопросам вакцинации. Консультации от учёных КрасГМУ смогут получить все желающие, – рассказали в краевом оперштабе.

Специалисты расскажут о вакцинации пациентов с хроническими заболеваниями, беременных и кормящих мам, пенсионеров и подростков, а также разъяснят, нужно ли принимать лекарства до и после прививки.

Кроме этого, учёные объяснят, можно ли привиться после перенесённого коронавируса и чем отличаются вакцины.

Звонки принимаются с 9 до 18 часов, в пятницу – до 17 часов по телефонам 290–21–27 или 122.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости