На Ачинском НПЗ прошел день открытых дверей для студентов и школьников

Традиционные экскурсии для студентов профильных специальностей Института нефти и газа СФУ и учащихся Роснефть-классов прошли в рамках празднования 39-й годовщины Ачинского НПЗ. Ребята посетили заводской музей и побывали на промплощадке.

Подобные мероприятия проходят на заводе в рамках реализации профориентационной корпоративной программы "Школа-вуз-предприятие". Формирование внешнего кадрового резерва начинается в старших классах школ, продолжается в вузах и ссузах.

- Делая ставку на молодых, мы реализуем один из приоритетов кадровой политики НК «Роснефть», - отмечает заместитель генерального директора АНПЗ по персоналу и социальным программам Виктор Матвиенко. – Знакомясь с условиями труда и производством, ребята знакомятся с особенностями производства, а также приобщаются к корпоративной культуре. Такая работа полезна и для предприятия, и для молодежи. Чем более обдуманным и осознанным будет их решение прийти на завод, тем легче им будет пройти адаптацию на производстве, и тем яснее для них перспективы карьерного роста.

В целом, комплекс мероприятий по профориентации молодежи на АНПЗ включает не только ознакомительные экскурсии. Ежегодно на Ачинском НПЗ проходят практику более 500 студентов профильных вузов и ссузов. Для молодых специалистов, приходящих на предприятие, действует целевая программа «Три ступени», мероприятия которой позволяют развивать профессиональные и личностные компетенции. Предусмотрены расширенный комплекс мер социальной поддержки, в том числе обучение и повышение квалификации, льготное ипотечное кредитование, отдых и оздоровление, организация досуга и другое.

Фото: пресс-служба АО “АНПЗ ВНК”

По материалам пресс-службы АО “АНПЗ ВНК”