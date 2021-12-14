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На Ачинском НПЗ прошел день открытых дверей для студентов и школьников

Главная Общество
Красноярск
11:24 14 Декабря 2021
студенты, экскурсия, предприятие, специалисты, профессия
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Традиционные экскурсии для студентов профильных специальностей Института нефти и газа СФУ и учащихся Роснефть-классов прошли в рамках празднования 39-й годовщины Ачинского НПЗ. Ребята посетили заводской музей и побывали на промплощадке.

Подобные мероприятия проходят на заводе в рамках реализации профориентационной корпоративной программы "Школа-вуз-предприятие". Формирование внешнего кадрового резерва начинается в старших классах школ, продолжается в вузах и ссузах.

На Ачинском НПЗ прошел день открытых дверей для студентов и школьников

- Делая ставку на молодых, мы  реализуем один из приоритетов кадровой политики НК «Роснефть», - отмечает заместитель генерального директора АНПЗ по персоналу и социальным программам Виктор Матвиенко. – Знакомясь с условиями труда и  производством,  ребята знакомятся с особенностями производства, а также приобщаются к корпоративной культуре. Такая работа полезна и для предприятия, и для молодежи. Чем более обдуманным и осознанным будет их решение прийти на завод, тем легче им будет пройти адаптацию на производстве, и тем яснее для них перспективы карьерного роста.

На Ачинском НПЗ прошел день открытых дверей для студентов и школьников

В целом, комплекс мероприятий по профориентации молодежи на АНПЗ включает не только ознакомительные экскурсии. Ежегодно на Ачинском НПЗ проходят практику более 500 студентов профильных вузов и ссузов. Для молодых специалистов, приходящих на предприятие, действует целевая программа «Три ступени», мероприятия которой позволяют развивать профессиональные и личностные компетенции. Предусмотрены расширенный комплекс мер социальной поддержки, в том числе обучение и повышение квалификации, льготное ипотечное кредитование, отдых и оздоровление, организация досуга и другое. 

Фото: пресс-служба АО “АНПЗ ВНК”
По материалам пресс-службы АО “АНПЗ ВНК”

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