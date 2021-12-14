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В детском центре Grek Land прокомментировали инцидент с 3-летней девочкой, которая запуталась в канате

Главная Общество
Красноярск
11:30 14 Декабря 2021
общество, происшествия, красноярск, дети
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Видеозапись с камер наблюдения несчастного случая, который произошел накануне, выложила директор парка Марина Королькова в своем Instagran. На кадрах видно, что все произошло в несколько секунд: ребенок съезжает с горки и в какой-то момент на его шее захлестывается канат, который секундой раньше отпускает мальчик более старшего возраста. Съемка ведется с другого ракурса, где виден весь игровой элемент, эти кадры собственники парка передали в правоохранительные органы наряду с документами на игровые элементы  . 

Как отмечает Марина Королькова, "Вулкан" полностью исправен, имеет все сертификаты безопасности и паспорт, и в настоящее время в парке проводится внутренняя служебная проверка по факту произошедшего. По словам собственницы, пострадавшей девочке была оказана первая помощь сотрудниками, а скорую помощь вызвал  администратор комплекса.

 "Так же оказана вся медицинская и информационная поддержка, составлен акт о страховом случае, так весь парк и каждый элемент нами застрахован!", - пишет на своей странице Марина Королькова.

Она отмечает, что представители детского центра уже связались с заводом-производителем.

"Ведём диалог с их инженерами, чтоб исключить в будущем такие опасные моменты", - отмечает директор. 

Пока, по решению руководства, канат демонтировали, а в будущем  его  планируют закрепить так, чтобы избежать подобных случаев. Говорят сотрудники детского центра и о том, что очень переживают за пострадавшего ребенка, а по факту проведенной проверки обязательно дадут обратную связь.

"Очень тяжело морально всей команде, ведь мы переживаем любые происшествия на территории наших парков с участием деток, и желаем всем благополучия и крепкого здоровья", - написала Королькова.

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