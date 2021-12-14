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В Красноярском крае откроют завод по производству колёсных дисков

Главная Общество
Красноярск
11:25 14 Декабря 2021
красноярск, металлургия, производство, колеса
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В Красноярском крае откроют завод по производству литых колёсных дисков. Благодаря этому появится 450 новых рабочих мест, многие достанутся выпускникам краевых вузов.

Его откроет компания ООО «Сибирские алюминиевые диски», ставшая вторым резидентом Красноярской технологической долины. Производство будет соответствовать лучшим мировым практикам. Проектная мощность завода составит до 1,5 млн. колёс в год в 2025 году. 

Объём заявленных инвестиций – 2,7 млрд рублей.

Напомним, что первым резидентом технологической долины стала компания «Хенкон Сибирь». Она построит здесь машиностроительный комплекс. В проект планируют вложить больше 900 млн. рублей.

Промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина» сформирована для создания новых производств, в том числе специализирующихся на глубокой переработке алюминия. Территория промышленной площадки расположена рядом с Красноярским алюминиевым заводом. 

Здесь созданы благоприятные инвестиционные условия за счёт введения таможенных, налоговых и административных преференций со стороны российских и зарубежных компаний, что позволяет сохранять высокий интерес потенциальных резидентов к проекту. Им не только предоставляется возможность доступа к первичному ресурсу, низкая стоимость земельных участков, но и предусматривается освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины и НДС.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте.

Фото: пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири

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